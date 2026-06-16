コメダ珈琲店の公式X（旧Twitter）は6月16日、投稿を更新。季節限定の「カリー祭り」を、今年も開催することを発表しました。【画像】コメダ珈琲店の「カリー祭り」「休みの間に食べに行かねば...！」同アカウントは「今年も帰ってきた！コメダ珈琲店の『カリー祭り』！新宿中村屋監修ソースを使用した『カリーナンドッグ』など6種をラインナップ」とつづり、メニューの告知画像を投稿。24日から季節限定で全国販売を開始するとの