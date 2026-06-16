メガネをかけて良し！外しても良し！の二刀流で注目の女優・長谷川かすみさん1st写真集「かすみ霞（かすみがすみ）」（撮影・松本寛也、税込3500円）が、6月26日に主婦と生活社からリリースされます。【写真】長谷川かすみさん1st写真集「かすみ霞（かすみがすみ）」の表紙テレビ朝日「王様戦隊キングオージャー」、ショートドラマ「俺達のあざす。」に出演し、メガネキャラでも話題の長谷川さん。撮影地は奄美大島です。メガネ姿