中国では6月19日から21日にかけて、端午節の3連休となります。国家移民管理局の予測によると、3連休中、全国の通関地の1日平均出入境者は延べ220万人に達し、昨年の端午節休暇より11．7％増加し、1日の最高通関人数は延べ235万人を突破するということです。上海浦東、北京首都、広州白雲などの国際空港の1日平均出入境人員はそれぞれ10万4000人、5万2000人、5万2000人と予想されています。（提供/CGTN Japanese）