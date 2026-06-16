日産が中国で投入した「全部載せSUV」に寄せられた反響とは日産と中国の合弁会社「東風日産（DNF）」は2026年4月8日、新型「NX8」を発売しました。日産とDNFが共同開発する新世代電動車「Nシリーズ」のうちの1台で、2025年4月に発売されたセダン「N7」、同年10月発表されたPHEVセダン「N6」に続き、今回の新型NX8でシリーズ第3弾モデルとなります。【画像】超カッコいい！ これが新車380万円の日産「新型“全部載せ”5人乗りSU