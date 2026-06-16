「ディズニーストア」は、6月19日（金）から、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した新コレクション「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」を、全国の店舗で発売。それに先駆け、一部店舗と公式オンラインストアでは6月16日（火）より先行販売する。【写真】「ANNA SUI」共同企画商品も！新コレクション一覧■作品の世界観が楽しめる今回発売される「DISNEY ALICE IN WONDERL