日本時間６月15日に行なわれた日本中を熱狂させたワールドカップの初戦。日本代表が二度もオランダにリードを許しながら、粘り強く戦って２−２の引き分けに持ち込んだ一戦が、多くの人に勇気と希望を与えたのは間違いない。次戦は21日の13時キックオフ。朝５時キックオフだった初戦を考えれば、よりスムーズに観戦できるだろう。そうしたW杯の熱は高校生にも波及している。４度の選手権ベスト４を誇る関東屈指の強豪校・矢