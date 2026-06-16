小さな壺のような容器に、スプーンのようなストローで飲む「マテ茶」をご存じでしょうか。6度目のワールドカップに出場する予定の、世界的スーパースターが飲んでいることでも話題となっているようです。【写真で見る】手のひらにひっくり返して…南米流「マテ茶のお作法」別名“飲むサラダ”世界三大飲料の「マテ茶」とは?山形純菜キャスター:マテ茶は、主に南米で生産される「イェルバ・マテ」という植物の葉や枝を、乾燥・粉