茨城県南部を震源とする地震の影響で新幹線が一部区間で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、午後8時前に発生した地震の影響で、北陸新幹線の大宮から長野の間、上越新幹線の大宮から新潟の間、いずれも上下線で、現在、運転を見合わせていますが、午後9時45分ごろに運転を再開する見込みだということです。また、東北新幹線の東京から新白河の間では安全確認のため、上下線で一時、運転を見合わせていましたが、午後8