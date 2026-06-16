日本道路交通情報センターによりますと、午後8時20分現在、群馬県内を走る北関東自動車道の前橋南インターチェンジと太田桐生インターチェンジ間は、午後8時前に発生した地震の影響で、両方向で通行止めになっています。解除時刻の見通しは立っていないということです。