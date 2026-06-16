震度5弱を観測した群馬県の太田市、千代田町、埼玉県の加須市、本庄市、美里町の各自治体によりますと、午後8時ごろの時点で地震による被害は確認されていないということです。【映像】埼玉・群馬で震度5弱 津波の心配なし引き続き自治体による確認が進められています。（ANNニュース）