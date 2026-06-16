苫小牧民報社（北海道苫小牧市）は１５日付の紙面で、所属する記者が道警の発表文書１件に関し、個人情報を含む一部の内容を記者個人のＳＮＳに投稿していたと発表した。高久佳也編集局長は取材に「取材で知った情報を報道目的以外で使うことはあってはならず、関係者におわびしたい」と話した。同社によると、記者は２０歳代男性で、昨年４月以降、災害や事故などの情報を個人として約１００件投稿。そのうち少なくとも１件は