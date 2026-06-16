俳優の本木雅弘（60）が、16日放送のTBS系「バナナサンド」（火曜後8・00）にゲスト出演し、最近の悩みを打ち明けた。この日は19日公開の映画「黒牢城」（監督黒沢清）で共演した菅田将暉、吉高由里子、「SnowMan」宮舘涼太とともに出演。ゲームで盛り上がった。本木は昨年12月で還暦を迎えた。悩みというのは、現場でのことだという。「昨年、還暦になったんですけど、どの現場に行っても年配者になるので、大大大先輩み