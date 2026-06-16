JR東日本によりますと、関東地方を中心に最大震度5弱を観測した地震の影響で、上越新幹線の大宮駅から新潟駅の間、北陸新幹線の大宮駅から長野駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。運転再開は、午後9時45分ごろを見込んでいるということです。また、東北新幹線は東京駅と新白河駅の間で一時運転を見合わせましたが、午後8時12分に運転を再開したということです。JR東海によりますと東海道新幹線は地震の揺れを検