JR東日本によりますと、地震の影響で、高崎線の群馬県の高崎駅と埼玉県の籠原駅の間で、安全確認のため上下線で運転を見合わせています。【映像】埼玉・群馬で震度5弱 津波の心配なし運転再開のめどは立っていないということです。（ANNニュース）