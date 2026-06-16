◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（１６日・マツダスタジアム）日本ハムの達孝太投手が１―０の７回にプロ初の救援登板した。先頭の勝田を１５４キロの直球で空振り三振。大盛を中飛に仕留め、名原は１５５キロの直球で見逃し三振に斬った。圧巻の投球で３者凡退に抑えた。新庄監督はベンチで両手を突き出し、喜びを表現した。今季は開幕ローテ入りするも９試合で２勝６敗、防御率４・０６と結果を残せず、