ノア１６日の後楽園大会で、ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）と藤田和之（５５）の遺恨が深まった。稲村はこの日、スタリオン・ロジャースと組み、藤田、モハメドヨネ組と激突。３日保土ヶ谷大会で一騎打ちを要求し、乱闘の末に藤田に受諾されていたが、この日は握手を拒否されてしまう。リング上でにらみ合った２人は、激しいエルボーの打ち合いを展開した。互いのタッグパートナーに交代しても、場外でエ