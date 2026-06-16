モデルでタレントの鈴木奈々（３７）の赤ちゃんとのショットが話題になっている。１６日までに更新したインスタグラムに「友達の赤ちゃんにミルクをあげさせてもらった」と記し、「ミルクを飲む姿が可愛すぎた」と感想をつづった。鈴木は帽子にサングラス姿で赤ちゃんを抱き、哺乳瓶で授乳している様子をアップ。最後に「＃写真撮る時だけすっぴんだからサングラス」とハッシュタグで補足した。この投稿に「いつ出産したかと