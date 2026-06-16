鹿児島県内には鹿屋市、伊佐市、姶良市、南さつま市、奄美市の5か所に県立病院があります。患者数の減少などを背景に厳しい経営が続く県立病院。そのあり方を考える検討委員会がきょう16日に開かれました。 （県担当者）「今後も経営収支等の赤字が想定されるなど、極めて厳しい経営状況が続く見込み」 5つの県立病院を合わせた昨年度決算の経常収支は、18億9200万円のマイナスで、3年連続の赤字が見込まれています。 背景に