各家庭でよく目にするこちらのリモコン。 これを忠実に再現したある作品が、鹿児島県のコンテストで最優秀賞に輝きました。作ったのは霧島市の女子中学生。一体なぜ、お風呂のリモコンだったのか？開発に込めた思いを取材しました。 『お湯はりをします。お風呂の栓はしましたか？』 お風呂の時間に耳にする、お決まりの声。実はこちら、本物のリモコン・・・ではなく、すべて「プログラミング」で作られた画面なんです。 開