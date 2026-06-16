【モデルプレス＝2026/06/16】お笑いコンビ・霜降り明星が6月16日、都内で行われた『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）の公開直前イベントに、声優の渡辺久美子、小桜エツコ、歌手のあのとともに出席。オファーを受けた当時を振り返った。【写真】粗品「人生で一番短い」散髪後の姿◆粗品、オファー当時を回顧粗品は、声優としての出演が決まった際の心境を聞かれると「めっちゃ嬉し