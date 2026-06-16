韓国発の人気ガールズグループ「BLACKPINK」メンバー・リサさん（29）が2026年6月14日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。「GOALS」リサさんは、「GOALS」とコメントを添えて、オールホワイトの衣装姿や足組みショットなど15枚の写真を投稿した。この衣装は、ワールドカップの開幕式でパフォーマンスをした際のものだ。インスタグラムに投稿された写真では、肩の部分がシースルーになったショート丈のトップス