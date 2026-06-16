秋田朝日放送 秋田市の介護施設で働くミャンマー出身の特定技能外国人が、日本の自転車の交通ルールとマナーを学びました。 秋田市の秋田モータースクールで行われた講習会に参加したのは、３月に来日し秋田市の介護施設で特定技能外国人として働いているミャンマー出身の3人です。3人は通勤や買い物などで自転車を使っています。 日本とミャンマーは通行方法から違い