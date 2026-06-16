秋田朝日放送 地元企業の魅力を知ってもらい若者の県内定着につなげようと、高校3年生を対象にした就職フェアが秋田市で開かれました。 「高卒就職フェア」は、毎年この時期に秋田商工会議所などが開いていて、今年は県内に事業所を置き採用を予定している７０社が集まりました。秋田市内などの１２の高校から生徒およそ３００人が参加し、各企業のブースで事業の内容や商品・サービスの特徴など担当者から説