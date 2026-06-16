秋田朝日放送 県内は日中青空が広がり、井川町のバラ園では色鮮やかな花を楽しむ人たちが訪れていました。 日本国花苑のバラ園には、大きさや形の異なるおよそ２００品種のバラが２０００株ほど植えられています。こちらのバラ園では、品種の入れ替えで市場に流通していない珍しい品種も見ることができます。バラ園は入場無料で、６月いっぱいバラを楽しむことができそうだということです。