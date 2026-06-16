ドル売り優勢、原油安と米金利低下でドル円は160円台前半で下げ渋り＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが優勢。イランと米国の暫定合意報道を受けて中東情勢の緊張が急速に後退していることが背景。NY原油先物が80ドル台から78ドル台へと下落。米インフレ懸念が和らぎ、米10年債利回りは4.47％台から4.44％台へ低下。アジア時間のドル買いは一気に巻き戻され、ドル指数は前日比マイナスに転じている。独ZEW景況感指