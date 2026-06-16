本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/16（火） EUR/USD 1.1540（18億ユーロ） 1.1600（17億ユーロ） 1.1620（7.08億ユーロ） 1.1700（16億ユーロ） 1.1705（5.70億ユーロ） USD/JPY 158.00（23億ドル） GBP/USD 1.3400（6.27億ポンド） 1.3510（8.62億ポンド） ユーロドルは1.1540と1.1600に大規模設定が観測されており、1.15台半ばから1.16付近にかけて