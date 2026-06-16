１６日、人民英雄紀念碑に献花するミンアウンフライン大統領。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京6月16日】中国を国賓として訪問しているミャンマーのミンアウンフライン大統領は16日、北京の天安門広場を訪れ、人民英雄紀念碑に献花した。