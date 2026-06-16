◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神-西武(16日、甲子園球場)西武・長谷川信哉選手が第4打席でこの日2安打目を放ち、交流戦首位打者を大きくたぐり寄せました。3打数1安打で迎えた8回表、打球は高いバウンドでピッチャーの頭を越えると、ショートが前進し捕球するも1塁へ投げられず。1塁へ頭から滑り込んだ長谷川選手は、内野安打に力強くガッツポーズ。顔の泥を拭いつつ笑顔を見せました。交流戦首位打者争いは試合前時点、全日程を終え