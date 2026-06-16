サイレンが鳴り響く中、暗闇に燃え上がる真っ赤な炎。大量の火の粉が撮影者の近くにまで降り注いでいます。静岡・浜松市で起きた住宅火災。消防への通報があったのは午前2時30分ごろ、近くをパトロールしていた警察官からでした。木造2階建ての住宅が全焼し、隣の家の壁などが焼けました。火元となった住宅の1階部分から、年代が不明の1人の男性の遺体が見つかりました。この家に1人で住む男性と連絡が取れておらず、警察は遺体が