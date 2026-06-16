卓球の張本美和選手が自身の18歳の誕生日である6月16日にInstagramを更新しました。「今日で18歳になりました！17歳最後の大会を優勝で終わることができとても良かったです！」と先日行われたWTTコンテンダーザグレブでシングルス・ダブルス(大藤沙月選手とペア)のダブル優勝を勝ち取った張本選手。シングルスでは世界ランク1位の経験もあるマカオの朱雨玲選手に第7ゲームは4−10と先にマッチポイントを握られましたが、ここから怒