神奈川・川崎市の工場地帯で異様な雰囲気を醸し出しているのは、かつて遊覧船として活躍していた「アニバーサリークルーズ号」です。ピンクや青で派手に装飾された姿はまるで海賊船。近くで働く人は「突然現れたんです。8年くらい前だと思う」と話しました。この船着き場に遊覧船が現れたのは2018年で、それから約8年間にわたりこの場所に放置され続けています。川崎市は何度も船を移動させるよう指導をしてきました。ところが運航