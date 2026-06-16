高市総理大臣にとって初めての参加となるG7サミット（主要7カ国首脳会議）は、ウクライナ情勢や中東情勢を議題とした2日目のセッションが行われています。フランス・エビアンで開幕したG7サミットの2日目は、高市総理大臣らG7の首脳が出席し、日本時間の午後4時頃からウクライナ情勢を議題とした会議が開かれました。会議にはウクライナのゼレンスキー大統領も参加しました。その後、中東情勢についても意見が交わされています。一