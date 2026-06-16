９日に肺炎のため８６歳で亡くなった俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの通夜が１６日午後６時、東京・桐ケ谷斎場で営まれた。タレントの西村知美は取材に応じ、玉緒さんとの思い出を語った。「ロケで朝から大雨の時があて、すると『私は晴れ女だから！』とおっしゃってたんですけど、ずっと雨なんですよ…。でも、カメラが回った途端にパって雨がやんで、それでカットがかかった途端に