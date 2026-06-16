農林水産省が16日発表した食品価格動向調査によると、6月の鶏肉（もも肉）の小売価格は100グラム当たり155円となり、調査を開始した2003年8月以来、過去最高となった。円安による飼料の価格高騰が圧迫要因となり、5月の154円を上回った。鶏卵はサイズ混合の10個入りパックで309円だった。最高値だった今年3月と5月に並んだ。輸入牛肉（ロース）も最高値で100グラム当たり435円と、過去5年平均に比べて27％値上がりした。国産牛