日本テレビ系「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？」が１６日、放送され、元日本テレビアナウンサーの羽鳥慎一が、後輩アナとのコンビでクイズにチャレンジした。「スッキリ」などを担当し、今年３月末で日テレを退社した岩田絵里奈アナウンサー（３０）で、フリー転身に際し、羽鳥と同じ事務所に所属した。今回、「全問正解して、（知的なイメージで）キャスターとかやってみたい」と羽鳥のように幅広く活躍したいとの