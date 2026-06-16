少年野球のグラウンドで子供たちの目の前に現れた砂の渦。砂を巻き上げながら上昇する塵旋風と呼ばれる現象で、人よりもはるかに巨大なつむじ風です。熊本市で行われていた小学生の野球大会のさなかに捉えられた、この現象。ショートのポジションで発生した渦はピッチャーマウンド方向へ移動。さらにセカンドベース付近でももう1本発生し、わずか数秒で1つの大きな渦になりました。その後、グラウンドを横切るようにライト方面に移