鶏肉の価格がいま高騰しています。からあげが人気の弁当店を取材すると、仕入れ値が去年に比べ1.8倍ほど上昇するなど大きな影響が出ていました。価格高騰の背景とは。厨房に広がるのは食欲をそそる「からあげ」を揚げる音。こちらは新潟市中央区の弁当店。オープンからまだ1年ですが、1日平均100個の弁当が売れる人気店です。初めて訪れた客「（からあげ）結構好きでよく食べているのでここも期待して」名物は、ふたが閉まり