6月16日（火）放送の『徹子の部屋』には、歌舞伎界の若手スター・中村壱太郎と市川團子が出演した。【映像】父・香川照之から7歳で「歌舞伎やるか？」息子・市川團子が即決した理由「今もずっと僕の中ではヒーロー」番組内では、團子が自身の祖父である市川猿翁さんへの深い思いを告白。「今もずっと僕の中ではヒーローで、とにかく僕が歌舞伎を好きになった原点ですし、今もずっと追いかけている憧れの祖父です」と熱く語った。團