チュニジア代表は16日、サブリ・ラムシ監督を解任してエルベ・ルナール氏が新監督に就任することを発表した。『ESPN』などによるとワールドカップ開幕後の監督交代は史上5回目というレアケースだが、チュニジアとしては2回目だという。チュニジアは14日の初戦でスウェーデン代表に1-5で大敗。すると翌日、国内メディアの情報をもとに監督交代に踏み切る可能性が各国メディアから報じられ、すでに解任されたとする報道も出るな