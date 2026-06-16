デュッセルドルフは16日、DFアペルカンプ真大(25)が契約満了により退団することを発表した。アペルカンプは世代別日本代表と世代別ドイツ代表の招集歴を持っている。デュッセルドルフには2015年夏から在籍し、19年9月にプロ契約を締結。今季は先発を中心にブンデスリーガ2部で28試合2得点を記録したものの、チームは3部降格となった。クラブは「数えきれないほどの思い出と、赤と白のユニフォームを着て長年貢献してくれたこ