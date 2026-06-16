京都サンガF.C.は16日、サガン鳥栖から期限付き移籍加入しているMF本田風智(25)が完全移籍で加入することを発表した。本田は鳥栖U-18から2020年にトップチームへ昇格。怪我で長期離脱を強いられる期間もあったが、鳥栖でJ1通算79試合12得点を記録した。24年と25年は10番を背負うと今季は京都へ期限付き移籍し、13試合に出場した。鳥栖を通じて「ユース、そしてトップチームで過ごした9年間、たくさんの応援と愛情をいただき