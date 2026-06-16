アビスパ福岡は16日、MF松岡大起(25)が来季もスロバン・ブラチスラバ(スロバキア1部)へ期限付き移籍することを発表した。松岡はJ1百年構想リーグの開幕節前日にスロバン・ブラチスラバへの期限付き移籍が発表され、今季はスロバキア1部で7試合に出場した。延長された期限付き移籍期間は2027年6月30日までとしている。