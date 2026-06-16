本日の日経平均株価は、日銀利上げが無難な内容だったことから買い安心感が広がり、前日比87円高の6万9404円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は26社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ＵＢＳ証券が目標株価を6250円→7180円に引き上げた荏原製作所 [東証Ｐ]など