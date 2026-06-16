長崎とベトナムの友好の象徴として語り継がれる物語「アニオー姫」。 その魅力を発信するプロジェクトが、長崎市でスタートしました。 （ミュージカル「アニオー姫」プロジェクト 古川 直正 代表） 「アニオー姫プロジェクトが日本とベトナムの宝物になり、世界にとても大切なメッセージを送っていくことを、皆さんと一緒にやっていきたい」 国境や文化の違いを越え、長崎