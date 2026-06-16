消防によりますと、震度5弱を観測した群馬県太田市、千代田町、埼玉県美里町、本庄市、加須市では、現時点でケガ人の確認はないとのことです。太田市の消防によりますと、市内を走る東武桐生線・三枚橋駅付近の踏切で安全確認のため電車が止まり、遮断機が一時上がらず、渋滞が発生したとのことですが、現在は解消しているということです。