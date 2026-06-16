JR東日本によりますと、関東地方を中心に最大震度5弱を観測した地震の影響で、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線は運転を見合わせているということです。再開のメドは立っていません。JR東海によりますと東海道新幹線は地震の揺れを検知するシステムが作動し一部の区間で停電しましたが、安全の確認がとれたため現在は通常どおり運行しているということです。また、在来線では高崎線が籠原駅と高崎駅の間の上下線で運転を見合わ