16日午後7時46分ごろに発生した地震で、震度5弱を観測した埼玉県の本庄市役所によりますと、これまでに被害の情報は入ってきていないということですが、引き続きケガ人や建物の被害がないか情報を収集しているということです。また、当時市役所の近くにいたという市の職員は「一瞬大きく揺れたが、揺れは長くは続かなかった」と話していました。