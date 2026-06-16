V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、ミドルブロッカーの宮崎愛里（27）、リベロの岡田楓奈（26）と2026-27シーズンの選手契約を更新したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 山口県出身の宮崎は鴻城高校を卒業後、ヴィクトリーナ姫路や大野石油広島オイラーズ（現・広島オイラーズ）でのプレーを経て、2023年にカノアへ入団。在籍3季目とな