【エビアン（フランス東部）＝田島大志】高市首相は、１５日開幕のフランスでの先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、今回の主要議題となる重要物資などのサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化を巡って具体策を提起し、初日から議論をリードした。入念な準備で臨んだデビュー戦で、「アジアの代表」としての存在感を示している。夕食会は、各首脳が米国のトランプ大統領の誕生日（１４日）を祝い、良好な雰囲気