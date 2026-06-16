今年の小中高生の自殺者数が過去最多となった去年を上回る勢いで推移しているとして、黄川田こども政策担当大臣はきょう（16日）、自殺対策に関係する省庁に対し、対策を強化するよう呼びかけました。子どもの自殺者数はここ数年増加していて、去年（2025年）自殺した小中高生は538人と過去最多となっています。こうした深刻な状況に対処するため、きょう、こども家庭庁では子どもの自殺対策に関係する省庁による会議が行われ、厚